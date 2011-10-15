Сафонов Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1961
Дата смерти15.10.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1986
Сын: Сафонов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.10.2011