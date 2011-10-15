Сафонов Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафонов Андрей Васильевич

Сафонов Андрей Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1961

Дата смерти

15.10.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1986

Сын: Сафонов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.10.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close