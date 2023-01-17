Жибер (Лохвицкая) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖибер (Лохвицкая) Мария Александровна

Жибер (Лохвицкая) Мария Александровна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

01.12.1869

Дата смерти

09.09.1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1869 по 1874
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1874 по 1888
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1888 по 1892
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1892 по 1898
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1898 по 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
09.09.1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close