Жибер (Лохвицкая) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения01.12.1869
Дата смерти09.09.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1869 по 1874
Место жительства
С 1874 по 1888
Место жительства
С 1888 по 1892
Место жительства
С 1892 по 1898
Место жительства
С 1898 по 1905
Смерть
09.09.1905