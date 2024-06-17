Рай Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Рай Андрей Феликсович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Голод (Рай) Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Рай Андрей Феликсович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Рай Андрей Феликсович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Короткая (Рай) Олимпиада Андреевна
Отец ребёнка: Рай Андрей Феликсович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Рай Андрей Феликсович
Смерть
Около 1905