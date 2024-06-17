Рай Марина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рай Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1905

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Рай Арсений Андреевич

Отец ребёнка: Рай Андрей Феликсович

Переровский Млынок, Житковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Голод (Рай) Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Рай Андрей Феликсович

Переровский Млынок, Житковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Рай Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Рай Андрей Феликсович

Переровский Млынок, Житковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Короткая (Рай) Олимпиада Андреевна

Отец ребёнка: Рай Андрей Феликсович

Переровский Млынок, Житковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Рай Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Рай Андрей Феликсович

Переровский Млынок, Житковичский район, Гомельская область
Смерть
Около 1905

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