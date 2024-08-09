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Графова Анастасия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Графов Гавриилъ Архипович

Мать: Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исааков Михаилъ Иванов

Упоминание
Неизвестно
Домъ Кононова Статскій Совѣтникъ Василій Кириллов Хоневецъ. 62. Дворянка Ольга Павлова Коневецъ. 30 Запасный унтеръ-офицеръ Гавріилъ Архиповъ Графовъ 42 И жена его Параскева Пракопіева - 30. дочь ... Показать все

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