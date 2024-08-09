Графова Анастасия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Графов Гавриилъ Архипович
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Домъ Кононова Статскій Совѣтникъ Василій Кириллов Хоневецъ. 62. Дворянка Ольга Павлова Коневецъ. 30 Запасный унтеръ-офицеръ Гавріилъ Архиповъ Графовъ 42 И жена его Параскева Пракопіева - 30. дочь ... Показать все