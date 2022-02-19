Тельнов Павел Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1950
Дата смерти19.02.2022
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1950
Отец: Тельнов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тельнов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Тельнова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
15.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тельнова Любовь Петровна
Смерть
19.02.2022