Тельнов Павел Егорович 20.02.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тельнов Павел Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1950

Дата смерти

19.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1950

Отец: Тельнов Егор

Мать: Тельнова (Мущинкина) Анна Потаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тельнов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Тельнова Любовь Петровна

Таштагол, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тельнова Любовь Петровна

Таштагол, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
19.02.2022
Таштагол, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область

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