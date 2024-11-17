Лумбин Козьма Минин
Место рождения
Дата рождения01.11.1839
Дата смерти12.12.1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1839
Отец: Лумбин Мина Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лумбин Василий Косьмин (Кузьмин)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лумбин Симеон (Семен) Косьмин (Кузьмин)
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.11.1875 ст.
Дочь: Кирилина (Лумбина) Анна Козьмина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.12.1907
В 68 лет от простуды.