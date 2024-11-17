Лумбин Козьма Минин 01.11.1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лумбин Козьма Минин

Место рождения

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

01.11.1839

Дата смерти

12.12.1907

Пол

Мужской

Отец

Между 1801 и 1803 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1839

Отец: Лумбин Мина Петров

Мать: не указана

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лумбин Василий Косьмин (Кузьмин)

Мать ребёнка: не указана

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лумбин Симеон (Семен) Косьмин (Кузьмин)

Мать ребёнка: не указана

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
15.11.1875 ст.

Дочь: Кирилина (Лумбина) Анна Козьмина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
12.12.1907
Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
В 68 лет от простуды.

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