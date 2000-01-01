Дубовицкий Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовицкая Виктория Александровна
Мать ребёнка: Дубовицкая Наталия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовицкий Артём Александрович
Мать ребёнка: Дубовицкая Наталия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовицкая Арина Александровна
Мать ребёнка: Дубовицкая Наталия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовицкий Егор Александрович
Мать ребёнка: Дубовицкая Наталия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовицкий Илья Александрович
Мать ребёнка: Дубовицкая Наталия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовицкий Игорь Александрович
Мать ребёнка: Дубовицкая Наталия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовицкий Виталий Александрович
Мать ребёнка: Дубовицкая Наталия Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно