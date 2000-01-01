Дубовицкий Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовицкий Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовицкая Виктория Александровна

Мать ребёнка: Дубовицкая Наталия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовицкий Артём Александрович

Мать ребёнка: Дубовицкая Наталия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовицкая Арина Александровна

Мать ребёнка: Дубовицкая Наталия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовицкий Егор Александрович

Мать ребёнка: Дубовицкая Наталия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовицкий Илья Александрович

Мать ребёнка: Дубовицкая Наталия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовицкий Игорь Александрович

Мать ребёнка: Дубовицкая Наталия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовицкий Виталий Александрович

Мать ребёнка: Дубовицкая Наталия Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовицкая Наталия Викторовна

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