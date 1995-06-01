Грязев Алексей Парменович 27.07.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грязев Алексей Парменович

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Место рождения

Тульская губерния, Белевский уезд

Дата рождения

27.07.1915

Дата смерти

01.06.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1915

Отец: Грязев Пармен Никифорович

Мать: Грязева Аграфена Поликарповна

Тульская губерния, Белевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грязева Лариса Стефановна

Рождение ребёнка
18.11.1938

Дочь: Звягина Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Грязева Лариса Стефановна

Призыв на военную службу
01.01.1939
Место службы: 610 сп 203 сд ЮЗФ
Смерть
01.06.1995

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