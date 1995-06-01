Грязев Алексей Парменович
Место рожденияТульская губерния, Белевский уезд
Дата рождения27.07.1915
Дата смерти01.06.1995
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1915
Тульская губерния, Белевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1938
Дочь: Звягина Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Грязева Лариса Стефановна
Призыв на военную службу
01.01.1939
Место службы: 610 сп 203 сд ЮЗФ
Смерть
01.06.1995