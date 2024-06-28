Ушков Анатолий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ушков Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушкова Тамара Петровна
Рождение ребёнка
30.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ушкова Тамара Петровна
Смерть
Неизвестно