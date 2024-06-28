Ушков Анатолий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушков Анатолий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ушков Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушкова Тамара Петровна

Рождение ребёнка
30.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ушкова Тамара Петровна

Смерть
Неизвестно

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