Анисимова (Коренева) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиОколо 1942
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Коренев Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1927
Сын: Анисимов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Семенович
Чащинская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1929
Дочь: Мокеева Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Анисимов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Анисимов Борис Дмитриевич
Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1942