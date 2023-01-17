Анисимова (Коренева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимова (Коренева) Мария Александровна

Анисимова (Коренева) Мария Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Около 1942

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Коренев Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1927

Сын: Анисимов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Семенович

Чащинская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1929

Дочь: Мокеева Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Семенович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Анисимов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Семенович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Анисимов Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Дмитрий Семенович

Смерть
Около 1942
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close