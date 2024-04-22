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Ручьев Сергей Петров

Место рождения

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Ручьев Петр Иванов

Мать: не указана

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Ручьев Осип Сергеев

Мать ребёнка: Ручьева Матрона Иванова

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1790

Жена: Ручьева Матрона Иванова

Бракосочетание
После 1792

Жена: Ручьева Акилина Федорова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Ручьева Матрона Иванова

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1822
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