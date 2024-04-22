Ручьев Сергей Петров
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Ручьев Петр Иванов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Ручьев Осип Сергеев
Мать ребёнка: Ручьева Матрона Иванова
Бракосочетание
До 1790
Жена: Ручьева Матрона Иванова
Бракосочетание
После 1792
Жена: Ручьева Акилина Федорова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Ручьева Матрона Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1822