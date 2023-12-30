Головач Феодор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головач Феодор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.03.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
08.03.1915
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