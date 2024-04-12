Мария Никитична
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиПосле 1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
27.01.1902 ст.
Муж: Егор Васильевич
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Брак 1902 27/01 Чермы Георгий Васильевич 25 Заклинья Мария Никитична 20 по невесте Заклинья крестьянин Антоний Петрович по невесте Заклинья крестьянин Макарий Алексеевич по ... Показать все
Рождение ребёнка
12.12.1902 ст.
Сын: Павел Георгиевич
Отец ребёнка: Егор Васильевич
Афанасьевская церковь 12.12.1902 Чермы Павел Георгиевич Чермы отец крестьянин Георгий Васильевич Чермы мать жена Мария Никитична Заклинье, Добручинская волость крестьянин Терентий Никитич Пухов Че... Показать все
Смерть
После 1902
Рождение ребёнка
15.08.1907 ст.
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Егор Васильевич
Ильинская церковь, Черма 15.08.1907 Чермы Анна Георгиевна Чермы отец крестьянин Георгий Васильевич мать жена Мария Никитична крестьянин Онисим Филиппович крестьянская дочь Анна Васильевна ЦГИА СПб.... Показать все