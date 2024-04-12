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Мария Никитична

Место рождения

Заклинье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

После 1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Заклинье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1902 ст.

Муж: Егор Васильевич

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Брак 1902 27/01 Чермы Георгий Васильевич 25 Заклинья Мария Никитична 20 по невесте Заклинья крестьянин Антоний Петрович по невесте Заклинья крестьянин Макарий Алексеевич по ... Показать все
Рождение ребёнка
12.12.1902 ст.

Сын: Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Егор Васильевич

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.12.1902 Чермы Павел Георгиевич Чермы отец крестьянин Георгий Васильевич Чермы мать жена Мария Никитична Заклинье, Добручинская волость крестьянин Терентий Никитич Пухов Че... Показать все
Смерть
После 1902
Рождение ребёнка
15.08.1907 ст.

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Егор Васильевич

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 15.08.1907 Чермы Анна Георгиевна Чермы отец крестьянин Георгий Васильевич мать жена Мария Никитична крестьянин Онисим Филиппович крестьянская дочь Анна Васильевна ЦГИА СПб.... Показать все
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