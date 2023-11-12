Татьяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Исаевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Исаевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Исаевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Исаевич

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Феодосия Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Исаевич

Смерть
Неизвестно

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