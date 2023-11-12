Татьяна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Исаевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Исаевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Исаевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Исаевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Феодосия Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Исаевич
Смерть
Неизвестно