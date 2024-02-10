Лагвенов Тихон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лагвенов Тихон

Автор
ЕЛ
Лагвенова Е.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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