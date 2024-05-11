Самохина (Родькина) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина (Родькина) Пелагея Петровна

Место рождения

Спасское, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родькин Петр Александрович

Мать: не указана

Спасское, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.09.1892 ст.

Сын: Самохин Иоаким(Аким) Петрович

Отец ребёнка: Самохин Петр Карпович

Спасское, Чернский муниципальный район, Тульская область
Села Спасскаго крестьянин Петр Карпов Самохин и законная женга его Пелагия Александрова(очевидная ошибка в метрической книге-должно было быть Петрова), оба православнаго вероисповедания. Воспреемники... Показать все
Рождение ребёнка
17.05.1902 ст.

Сын: Самохин Петр Петрович

Отец ребёнка: Самохин Петр Карпович

Спасское, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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