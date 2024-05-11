Самохина (Родькина) Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родькин Петр Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1892 ст.
Сын: Самохин Иоаким(Аким) Петрович
Отец ребёнка: Самохин Петр Карпович
Села Спасскаго крестьянин Петр Карпов Самохин и законная женга его Пелагия Александрова(очевидная ошибка в метрической книге-должно было быть Петрова), оба православнаго вероисповедания. Воспреемники... Показать все
Рождение ребёнка
17.05.1902 ст.
Отец ребёнка: Самохин Петр Карпович
Смерть
Неизвестно