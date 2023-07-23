Сидорина Ксения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Сидорина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Сидорин Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Сидорин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Сидорин Алексей Семёнович
Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Сидорин Алексей Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно