Сидорина Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорина Ксения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Сидорина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Сидорин Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Сидорин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Сидорин Алексей Семёнович

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Сидорин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сидорин Алексей Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидорин Алексей Семёнович

Смерть
Неизвестно
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