Реутова Настасья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутова Настасья Федоровна

Место рождения

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Реутов Вукола Прокофьевич

Отец ребёнка: Реутов Прокофий Елисеевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Матрена Прокофьевна

Отец ребёнка: Реутов Прокофий Елисеевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Реутов Гавриил Прокофьевич

Отец ребёнка: Реутов Прокофий Елисеевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Реутов Елисей Прокофьевич

Отец ребёнка: Реутов Прокофий Елисеевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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