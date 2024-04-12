Реутова Настасья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1793
Сын: Реутов Вукола Прокофьевич
Отец ребёнка: Реутов Прокофий Елисеевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Матрена Прокофьевна
Отец ребёнка: Реутов Прокофий Елисеевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Реутов Гавриил Прокофьевич
Отец ребёнка: Реутов Прокофий Елисеевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Реутов Елисей Прокофьевич
Отец ребёнка: Реутов Прокофий Елисеевич
Смерть
Неизвестно