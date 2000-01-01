Лихачёв Потап Дмитриевич
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1785 и 1786
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1785 и 1786
Отец: Лихачёв Дмитрий Макарович
Мать: Лихачёва Мария Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816
Мать ребёнка: Лихачёва Первая жена
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827
Сын: Лихачёв Прокопий Потапович
Мать ребёнка: Лихачёва Вторая жена
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1836
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия