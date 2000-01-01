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Лихачёв Потап Дмитриевич

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1785 и 1786

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

Между 1760 и 1761 г.р.

Мать

Между 1759 и 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1785 и 1786

Отец: Лихачёв Дмитрий Макарович

Мать: Лихачёва Мария Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816

Сын: Лихачёв Егор Потапович

Мать ребёнка: Лихачёва Первая жена

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827

Сын: Лихачёв Прокопий Потапович

Мать ребёнка: Лихачёва Вторая жена

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1836
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
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