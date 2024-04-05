Rosiński Roch
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиОколо 1863
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Rosiński Jan
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
29.09.1844
Białe Błoto/Poręba akt 38/1844
Рождение ребёнка
10.09.1852
Дочь: Kacpura (Rosińska) Katarzyna
Мать ребёнка: Rosińska,Jachna (Tomczak) Franciszka
Białe Błoto/Poręba akt 147/1852
Смерть
Около 1863