Rosiński Roch Около 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Rosiński Roch

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Около 1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Rosiński Jan

Мать: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Rosińska (Zęgota) Rozalia

Бракосочетание
29.09.1844

Жена: Rosińska,Jachna (Tomczak) Franciszka

Białe Błoto/Poręba akt 38/1844
Рождение ребёнка
10.09.1852

Дочь: Kacpura (Rosińska) Katarzyna

Мать ребёнка: Rosińska,Jachna (Tomczak) Franciszka

Białe Błoto/Poręba akt 147/1852
Смерть
Около 1863

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