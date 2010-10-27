Бахменд Биттон Майя-Фани — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахменд Биттон Майя-Фани

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.2010

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.2010

Отец: Биттон Боаз

Мать: Бахменд Светлана Альбертовна

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