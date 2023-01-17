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Фамилии Нет Максим Константинович

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Место рождения

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1698 ст.

Дата смерти

04.03.1775 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698 ст.

Отец: Фамилии Нет Константинович Сафронович

Мать: не указана

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1736 ст.

Сын: Фамилии Нет Лука Максимович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Татьяна Васильевна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Фамилии Нет Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Татьяна Васильевна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Юшины - Беляевы Тимофей Максимович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Татьяна Васильевна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: Фамилии Нет Пелагия Максимовна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Татьяна Васильевна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Батановы Василий Максимович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Татьяна Васильевна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Фамилии Нет Захар Максимович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Татьяна Васильевна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Курагин Линия Грибовы Моисей Максимович

Мать ребёнка: не указана

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1754 ст.

Дочь: Фамилии Нет Анна Максимовна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Татьяна Васильевна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1756 ст.

Дочь: Фамилии Нет Агафия Максимовна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Татьяна Васильевна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фамилии Нет Татьяна Васильевна

Смерть
04.03.1775 ст.
Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
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