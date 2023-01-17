Фамилии Нет Максим Константинович
Место рождения
Дата рождения1698 ст.
Дата смерти04.03.1775 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Фамилии Нет Константинович Сафронович
Мать: не указана
Сын: Фамилии Нет Лука Максимович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Татьяна Васильевна
Дочь: Фамилии Нет Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Татьяна Васильевна
Сын: Фамилии Нет Линия Юшины - Беляевы Тимофей Максимович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Татьяна Васильевна
Дочь: Фамилии Нет Пелагия Максимовна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Татьяна Васильевна
Сын: Фамилии Нет Линия Батановы Василий Максимович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Татьяна Васильевна
Сын: Фамилии Нет Захар Максимович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Татьяна Васильевна
Сын: Курагин Линия Грибовы Моисей Максимович
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Фамилии Нет Анна Максимовна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Татьяна Васильевна
Дочь: Фамилии Нет Агафия Максимовна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Татьяна Васильевна