Гольдберг Ирма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольдберг Ирма

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1905
Берлин
Место жительства
С 1923
Женева
Место жительства
Неизвестно
Женева
Смерть
Неизвестно
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