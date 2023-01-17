Гольдберг Ирма
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905
Берлин
Место жительства
С 1923
Женева
Место жительства
Неизвестно
Женева
Смерть
Неизвестно