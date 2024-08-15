Ешкилева Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1854
Сын: Ешкилев Александр Кесаревич
Отец ребёнка: Ешкилев Кесарь Петрович
Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно