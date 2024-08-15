Ешкилева Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕшкилева Клавдия Ивановна

Ешкилева Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ешкилев Кесарь Петрович

Рождение ребёнка
25.08.1854

Сын: Ешкилев Александр Кесаревич

Отец ребёнка: Ешкилев Кесарь Петрович

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.