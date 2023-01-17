Пономарёва Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва Марфа Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1895 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1913

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Пономарёв Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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