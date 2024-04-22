Сироткин Геннадий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткин Геннадий Максимович

Место рождения

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1955

Дата смерти

Около 2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Сироткин Максим Семенович

Мать: Сироткина Мария

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айгуль Геннадьевна

Мать ребёнка: Сироткина Равия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Руслан Геннадьевич

Мать ребёнка: Сироткина Равия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сироткина Равия

Смерть
Около 2010
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