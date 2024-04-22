Сироткин Геннадий Максимович
Место рождения
Дата рождения1955
Дата смертиОколо 2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Сироткин Максим Семенович
Мать: Сироткина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айгуль Геннадьевна
Мать ребёнка: Сироткина Равия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Руслан Геннадьевич
Мать ребёнка: Сироткина Равия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сироткина Равия
Смерть
Около 2010