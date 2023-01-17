Скалозубов Николай Лукич
Место рождения
Дата рождения29.10.1861
Дата смерти19.02.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1861
Место жительства
По 1915
Место жительства
Неизвестно
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.02.1915