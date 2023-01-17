Скалозубов Николай Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скалозубов Николай Лукич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

29.10.1861

Дата смерти

19.02.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1861
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1915
Курган, город Курган, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.02.1915
Курган, город Курган, Курганская область
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