Карташова Арина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.
Отец: Тимофей
Согласно ревизии 1850 года - 30 лет
Рождение ребёнка
С 1845 по 1846 ст.
Отец ребёнка: Карташов Иван Степанович
Согласно ревизии 1858 года 12 лет Согласно ревизии 1850 года - 5 лет
Рождение ребёнка
С 1848 по 1849 ст.
Отец ребёнка: Карташов Иван Степанович
Согласно ревизии 1858 года 9 лет Согласно ревизии 1850 года 2 года
Рождение ребёнка
С 1850 по 1858 ст.
Сын: Карташов Егор Иванов
Отец ребёнка: Карташов Иван Степанович
Согласно ревизии 1850 года- месяц
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Карташов Иван Степанович
Согласно ревизии 1858 года 3 года
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Карташов Иван Степанович
Согласно ревизии 1858 года - 1 год
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно