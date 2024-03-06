Карташова Арина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова Арина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1800 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Согласно ревизии 1850 года - 30 лет
Рождение ребёнка
С 1845 по 1846 ст.

Сын: Карташов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Карташов Иван Степанович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ревизии 1858 года 12 лет Согласно ревизии 1850 года - 5 лет
Рождение ребёнка
С 1848 по 1849 ст.

Сын: Карташов Петр Иванович

Отец ребёнка: Карташов Иван Степанович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ревизии 1858 года 9 лет Согласно ревизии 1850 года 2 года
Рождение ребёнка
С 1850 по 1858 ст.

Сын: Карташов Егор Иванов

Отец ребёнка: Карташов Иван Степанович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ревизии 1850 года- месяц
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Карташов Иван Степанович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ревизии 1858 года 3 года
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Карташов Иван Степанович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ревизии 1858 года - 1 год
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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