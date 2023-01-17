Коровин Сергей Александрович
Место рожденияХарьков
Дата рождения05.09.1884
Дата смерти09.04.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Харьков
Место жительства
По 1914
Эрсталь
Место жительства
С 1914 по 1920
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1920
Смерть
09.04.1946