Коровин Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Сергей Александрович

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Место рождения

Харьков

Дата рождения

05.09.1884

Дата смерти

09.04.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков
Место жительства
По 1914
Эрсталь
Место жительства
С 1914 по 1920
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1920
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
09.04.1946
Тула, город Тула, Тульская область
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