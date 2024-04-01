Шведова Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведова Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1966

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
07.10.1966

Отец: Шведов Михаил Иванович

Мать: не указана

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