Кисняров Михаил Семёнов 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Кисняров Михаил Семёнов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1854, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Кисняров Семён Павлов1825 г.р.
Мать
Киснярова Авдотья Никитина1827 г.р.
Супруги
Киснярова (Кокаева) Екатерина Иванова1854 г.р.
Дети
Кисняров Матвей Михайлов11.11.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Кисняров Семён Павлов

Мать: Киснярова Авдотья Никитина

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

112

Бракосочетание
14.02.1872

Жена: Киснярова (Кокаева) Екатерина Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.11.1872

Сын: Кисняров Матвей Михайлов

Мать ребёнка: Киснярова (Кокаева) Екатерина Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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