Кисняров Михаил Семёнов
мужской, родился 1854, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКисняров Семён Павлов1825 г.р.
МатьКиснярова Авдотья Никитина1827 г.р.
Супруги
Дети
Кисняров Матвей Михайлов11.11.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Кисняров Семён Павлов
Место жительства
1858
Бракосочетание
14.02.1872
Рождение ребёнка
11.11.1872
Мать ребёнка: Киснярова (Кокаева) Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно