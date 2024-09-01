Балакин Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1884 ст.
Отец: Балакин Яков Иванович
Мать: Балакина Анна Фёдоровна
Источник – https://yandex.ru/archive/catalog/d0591812-284f-4d09-95b0-5ce7502f1c18/260 Метрическая книга для записи родившихся, вступивших в брак и умерших в церквях Каширского уезда Тульской губернии... Показать все
Смерть
Неизвестно