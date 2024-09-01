Балакин Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалакин Михаил Яковлевич

Балакин Михаил Яковлевич

Место рождения

Гладкое, Кашира, Московская область

Дата рождения

24.10.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1884 ст.

Отец: Балакин Яков Иванович

Мать: Балакина Анна Фёдоровна

Гладкое, Кашира, Московская область
Источник – https://yandex.ru/archive/catalog/d0591812-284f-4d09-95b0-5ce7502f1c18/260 Метрическая книга для записи родившихся, вступивших в брак и умерших в церквях Каширского уезда Тульской губернии... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.