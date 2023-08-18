(Бушуева) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1901
Отец: Бушуев Яков
Мать: Бушуева Степанида
д. Ахпай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ложкин Никонор
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ложкин Геннадий
Отец ребёнка: Ложкин Никонор
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ложкин Никонор
Рождение ребёнка
1931
Сын: Ложкин Николай
Отец ребёнка: Ложкин Никонор
Рождение ребёнка
1933
Сын: Ложкин Иван
Отец ребёнка: Ложкин Никонор
Рождение ребёнка
08.11.1935
Сын: Ложкин Дмитрий
Отец ребёнка: Ложкин Никонор
Рождение ребёнка
1938
Сын: Ложкин Владимир
Отец ребёнка: Ложкин Никонор
Рождение ребёнка
1945
Сын: Ложкин Александр
Отец ребёнка: Ложкин Никонор
Смерть
Неизвестно