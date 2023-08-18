(Бушуева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бушуева) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1901 г.р.

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности
1931 г.р.
1933 г.р.
1935 г.р.
1938 г.р.

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1901

Отец: Бушуев Яков

Мать: Бушуева Степанида

д. Ахпай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Никонор

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ложкин Геннадий

Отец ребёнка: Ложкин Никонор

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ложкин Никонор

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ложкин Николай

Отец ребёнка: Ложкин Никонор

Рождение ребёнка
1933

Сын: Ложкин Иван

Отец ребёнка: Ложкин Никонор

Рождение ребёнка
08.11.1935

Сын: Ложкин Дмитрий

Отец ребёнка: Ложкин Никонор

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ложкин Владимир

Отец ребёнка: Ложкин Никонор

Рождение ребёнка
1945

Сын: Ложкин Александр

Отец ребёнка: Ложкин Никонор

Смерть
Неизвестно

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