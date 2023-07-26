Вожакова Раиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Булатова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старцева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Вожаков Иван
Рождение ребёнка
28.02.1973
Отец ребёнка: Вожаков Иван
Рождение ребёнка
21.11.1981
Дочь: Уткина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Вожаков Иван