Вожакова Раиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вожакова Раиса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Булатова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старцева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Вожаков Иван

Рождение ребёнка
28.02.1973

Сын: Вожаков Олег Иванович

Отец ребёнка: Вожаков Иван

Рождение ребёнка
21.11.1981

Дочь: Уткина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Вожаков Иван

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