?
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Батурин Гаврила НикитинДо 1782 г.р.
Дети
Батурин Фёдор Гаврилов1799 г.р.
(Батурина) Анастасия Гаврилова1805 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Батурин Гаврила Никитин
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Батурина) Анастасия Гаврилова
Отец ребёнка: Батурин Гаврила Никитин
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Батурин Гаврила Никитин
Смерть
Неизвестно