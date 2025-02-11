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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Батурин Гаврила НикитинДо 1782 г.р.
Дети
Батурин Фёдор Гаврилов1799 г.р.
(Батурина) Анастасия Гаврилова1805 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батурин Гаврила Никитин

Рождение ребёнка
1799

Сын: Батурин Фёдор Гаврилов

Отец ребёнка: Батурин Гаврила Никитин

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Батурина) Анастасия Гаврилова

Отец ребёнка: Батурин Гаврила Никитин

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1806

Сын: Батурин Трофим Гаврилов

Отец ребёнка: Батурин Гаврила Никитин

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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