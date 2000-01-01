Haas Irving — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Haas Irving

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Место рождения

Austria

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

Около 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Haas Max

Мать: Haas Rose

Austria
Иммиграция
1911
Смерть
Неизвестно
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