Духовской Иоанн Павлович
Место рождения
Дата рождения21.06.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1876 ст.
Отец: Духовской Павел Федорович
Мать: Ольга Семеновна
Работа или профессия
1896
Куриловка, Чернігівська область
псаломщик
Работа или профессия
1904
Стахорщина, Чернігівська область
псаломщик
Работа или профессия
С 1905
Лопатни, Чернігівська область
псаломщик
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно