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Духовской Иоанн Павлович

Место рождения

Смяч, Чернігівська область

Дата рождения

21.06.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1876 ст.

Отец: Духовской Павел Федорович

Мать: Ольга Семеновна

Смяч, Чернігівська область
Работа или профессия
1896
Куриловка, Чернігівська область
псаломщик
Работа или профессия
1904
Стахорщина, Чернігівська область
псаломщик
Работа или профессия
С 1905
Лопатни, Чернігівська область
псаломщик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савенко Варвара Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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