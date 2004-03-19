Муравьёва (Дубинович) Евдокия Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёва (Дубинович) Евдокия Лукьяновна

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Место рождения

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

14.03.1910

Дата смерти

19.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1910

Отец: Дубинович Лукьян Михайлович

Мать: Дубинович Вера Фёдоровна

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Бракосочетание
1938

Муж: Муравьёв Аникей Сафронович

Рождение ребёнка
18.06.1939

Дочь: Антонина Аникеевна

Отец ребёнка: Муравьёв Аникей Сафронович

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
10.03.1945

Сын: Муравьёв Арсений Аникеевич

Отец ребёнка: Муравьёв Аникей Сафронович

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
15.05.1947

Сын: Муравьёв Анатолий Аникеевич

Отец ребёнка: Муравьёв Аникей Сафронович

Golodaevka
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.03.2004
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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