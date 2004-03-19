Муравьёва (Дубинович) Евдокия Лукьяновна
Место рожденияPetrovichi, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения14.03.1910
Дата смерти19.03.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1910
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
18.06.1939
Дочь: Антонина Аникеевна
Отец ребёнка: Муравьёв Аникей Сафронович
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
10.03.1945
Сын: Муравьёв Арсений Аникеевич
Отец ребёнка: Муравьёв Аникей Сафронович
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
15.05.1947
Сын: Муравьёв Анатолий Аникеевич
Отец ребёнка: Муравьёв Аникей Сафронович
Golodaevka
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.03.2004
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis