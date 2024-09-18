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Демин Христофор Еремеевич

Место рождения

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

02.12.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Демин Еремей Стефанович

Мать: Демина Параскева Емельяновна

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демина Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Демина) Любовь Христофоровна

Мать ребёнка: Демина Татьяна Павловна

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.04.1853

Дочь: (Демина) Ирина Христофоровна

Мать ребёнка: Демина Татьяна Павловна

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
02.12.1853
Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.01.1856

Сын: Демин Василий

Мать ребёнка: Демина Татьяна Павловна

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Демин Василий родился через три года после смерти Христофора, был записан как незаконнорожденный. Но когда Василий женится в 1974 году, то он уже записан как "Василий Христофоров сын".

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