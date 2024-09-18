Демин Христофор Еремеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти02.12.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демина Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Демина) Любовь Христофоровна
Мать ребёнка: Демина Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
06.04.1853
Дочь: (Демина) Ирина Христофоровна
Мать ребёнка: Демина Татьяна Павловна
Смерть
02.12.1853
Рождение ребёнка
28.01.1856
Сын: Демин Василий
Мать ребёнка: Демина Татьяна Павловна
Демин Василий родился через три года после смерти Христофора, был записан как незаконнорожденный. Но когда Василий женится в 1974 году, то он уже записан как "Василий Христофоров сын".