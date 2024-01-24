Молодиков Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодиков Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1955

Отец: Молодиков Иван Васильевич

Мать: Александра Филипповна

Рождение ребёнка
12.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молодикова Надежда Ивановна

г. Донецк УССР
Рождение ребёнка
12.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молодикова Надежда Ивановна

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молодикова Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно
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