Молодиков Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1955
Отец: Молодиков Иван Васильевич
Мать: Александра Филипповна
Рождение ребёнка
12.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Молодикова Надежда Ивановна
г. Донецк УССР
Рождение ребёнка
12.06.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Молодикова Надежда Ивановна
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно