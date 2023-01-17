Мунц Munz Бартоломеус
Место рожденияЛюксембург
Дата рождения1735
Дата смертиДо 1798
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Люксембург
Рождение ребёнка
1771
Сын: Мунц Munz Вильгельм Бартоломеусович
Мать ребёнка: Мунц Munz Елена
Усть-Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мунц Munz Елена
Смерть
До 1798
Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.