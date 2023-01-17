Мунц Munz Бартоломеус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунц Munz Бартоломеус

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Место рождения

Люксембург

Дата рождения

1735

Дата смерти

До 1798

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1748 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Люксембург
Рождение ребёнка
1771

Сын: Мунц Munz Вильгельм Бартоломеусович

Мать ребёнка: Мунц Munz Елена

Усть-Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мунц Munz Елена

Смерть
До 1798
Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.
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