Рябинкина Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинкина Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Рябинкин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Рябинкин Ефим Васильевич

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Рябинкина Васса Ефимовна

Отец ребёнка: Рябинкин Ефим Васильевич

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Рябинкина Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Рябинкин Ефим Васильевич

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Рябинкин Павел Ефимович

Отец ребёнка: Рябинкин Ефим Васильевич

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябинкин Ефим Васильевич

Смерть
Неизвестно
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