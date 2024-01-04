Рябинкина Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Рябинкин Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Рябинкина Васса Ефимовна
Отец ребёнка: Рябинкин Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Рябинкина Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Рябинкин Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Рябинкин Ефим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно