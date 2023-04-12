Верховская (Бартенева) Наталья Аркадьевна
Место рожденияПетровка
Дата рожденияПосле 1749
Дата смерти11.01.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Верховский Николай Иванович
Отец ребёнка: Верховской Иван Ларионович
Рождение ребёнка
24.07.1781
Сын: Верховский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Верховской Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Верховский Аркадий Иванович
Отец ребёнка: Верховской Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Верховской Иван Ларионович
усадьба Петровка, Унженская волость, Макарьевский уезд, Костромская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Верховской Иван Ларионович
Рождение ребёнка
06.10.1794
Сын: Верховский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Верховской Иван Ларионович
Makaryev, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1801
Сын: Верховский Александр Иванович
Отец ребёнка: Верховской Иван Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Верховской Иван Ларионович
Makaryev, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Верховской Иван Ларионович
Makaryev, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волженская Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Верховской Иван Ларионович
Смерть
11.01.1808
Петровка