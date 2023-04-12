Верховская (Бартенева) Наталья Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерховская (Бартенева) Наталья Аркадьевна

Верховская (Бартенева) Наталья Аркадьевна

Место рождения

Петровка

Дата рождения

После 1749

Дата смерти

11.01.1808

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровка
Рождение ребёнка
1780

Сын: Верховский Николай Иванович

Отец ребёнка: Верховской Иван Ларионович

Рождение ребёнка
24.07.1781

Сын: Верховский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Верховской Иван Ларионович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Верховский Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Верховской Иван Ларионович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Верховский Пётр Иванович

Отец ребёнка: Верховской Иван Ларионович

усадьба Петровка, Унженская волость, Макарьевский уезд, Костромская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Верховской Иван Ларионович

Рождение ребёнка
06.10.1794

Сын: Верховский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Верховской Иван Ларионович

Makaryev, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1801

Сын: Верховский Александр Иванович

Отец ребёнка: Верховской Иван Ларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Верховской Иван Ларионович

Makaryev, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Верховской Иван Ларионович

Makaryev, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волженская Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Верховской Иван Ларионович

Смерть
11.01.1808
Петровка
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