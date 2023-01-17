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Курьянов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.2011

Дочь: Алина Ивановна

Мать ребёнка: Курьянова Марина Петровна

Рождение ребёнка
21.01.2014

Сын: Курьянов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Курьянова Марина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курьянова Марина Петровна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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