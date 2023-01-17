Курьянов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.2011
Дочь: Алина Ивановна
Мать ребёнка: Курьянова Марина Петровна
Рождение ребёнка
21.01.2014
Мать ребёнка: Курьянова Марина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область