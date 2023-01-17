Мыздрин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМыздрин Сергей Николаевич

Мыздрин Сергей Николаевич

avatar

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

02.02.1981

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1952 г.р.

Жена

1983 г.р.
1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1981

Отец: Мыздрин Николай Сергеевич

Мать: Мыздрина (губина) Ольга Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.06.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мыздрина (кошун) Анастасия

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мыздрина (литош) Екатерина Викторовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мыздрина (литош) Екатерина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мыздрина (кошун) Анастасия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close