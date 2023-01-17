Мыздрин Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1981
Рождение ребёнка
11.06.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мыздрина (кошун) Анастасия
Рождение ребёнка
19.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мыздрина (литош) Екатерина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно