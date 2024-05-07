Захар??? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Захар???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савва Захаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Захаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Захарова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Дмитрий Захаров???

Мать ребёнка: не указана

Старо-Карельское, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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