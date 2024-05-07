Захар???
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савва Захаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Захаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Захарова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Дмитрий Захаров???
Мать ребёнка: не указана
Старо-Карельское, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно