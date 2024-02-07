Крылов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1991

Дочь: Алексеева Марина Леонидовна

Мать ребёнка: Крылова Людмила Юрьевна

Большая Выла
Рождение ребёнка
09.08.2001

Дочь: Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Крылова Людмила Юрьевна

Большая Выла
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Крылова Людмила Юрьевна

Большая Выла
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Людмила Юрьевна

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