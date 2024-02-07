Крылов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.03.1991
Дочь: Алексеева Марина Леонидовна
Мать ребёнка: Крылова Людмила Юрьевна
Большая Выла
Рождение ребёнка
09.08.2001
Дочь: Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Крылова Людмила Юрьевна
Большая Выла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Крылова Людмила Юрьевна
Большая Выла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крылова Людмила Юрьевна