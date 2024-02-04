Бусыгина Екатерина Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусыгина Екатерина Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

29.06.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусыгин Максим Леонтьевич

Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Бусыгин Александр Максимович

Отец ребёнка: Бусыгин Максим Леонтьевич

Смерть
29.06.1901 ст.
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
от старости

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