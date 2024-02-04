Бусыгина Екатерина Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832 ст.
Дата смерти29.06.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Бусыгин Александр Максимович
Отец ребёнка: Бусыгин Максим Леонтьевич
Смерть
29.06.1901 ст.
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
от старости