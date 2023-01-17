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- Иван Самуилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

09.02.1832 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1782 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

рождение по ИВ_1825-76=1749
Рождение ребёнка
Вычислено 1782

Сын: - Семен Иванов

Мать ребёнка: не указана

рождение по ИВ_1848-66=1782 ИВ_1854-72=1782
Смерть
09.02.1832 ст.
Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
"105лет от престарелости"
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