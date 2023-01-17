- Иван Самуилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти09.02.1832 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
рождение по ИВ_1825-76=1749
Рождение ребёнка
Вычислено 1782
Сын: - Семен Иванов
Мать ребёнка: не указана
рождение по ИВ_1848-66=1782 ИВ_1854-72=1782
Смерть
09.02.1832 ст.
Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
"105лет от престарелости"