Трошин Трошин Яковлевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1874
Дата смерти13.04.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1895
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1895 по 1922
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922 по 1939
г. Прага, Чехия
Смерть
13.04.1939
г. Прага, Чехия