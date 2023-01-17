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Трошин Трошин Яковлевич

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Место рождения

Мушак, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

12.10.1874

Дата смерти

13.04.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Мушак, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
По 1895
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1895 по 1922
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922 по 1939
г. Прага, Чехия
Смерть
13.04.1939
г. Прага, Чехия
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